По QR-коду россиянам можно будет попасть в поезд

09:22, 22 декабря 2023, ПАИ

По предъявлении QR-кода в приложении «Госуслуги» можно будет сесть в поезд. РЖД совместно с профильными ведомствами работают над этим вопросом, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Идёт процесс согласования законодательной базы для проведения эксперимента, пишет ТАСС. При этом сообщается, что пользование QR-кодами будет иметь добровольный характер. Принудительного перехода на биометрию в ближайшие годы не планируется, сообщили в РЖД. В настоящее время ведётся согласование законодательной базы для проведения эксперимента.

Сейчас в поезд можно сесть, только предъявив паспорт.