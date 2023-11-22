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Что такое страхование квартиры?

Что такое страхование квартиры?

Ни для кого не секрет, что при оформлении ипотеки необходимо застраховать приобретаемый объект недвижимости. Но мало кто представляет, что это за услуга.

Сегодня уже практически каждый знает, что страховка квартиры является весьма полезной услугой, поскольку помогает компенсировать ущерб, причиненный недвижимому имуществу, либо в полном объеме вернуть долг банку при ипотеке в случае полного уничтожения залогового имущества или при других непредвиденных обстоятельствах.

На данный момент застраховать недвижимое имущество предлагает достаточно большое количество компаний. В том числе и компания «Тинькофф Страхование», которая предлагает своим клиентам застраховать жизнь и здоровье заемщика либо же конструктивные элементы жилого помещения.

Что такое конструктивные элементы?

На данный момент под конструктивными элементами жилого помещения специалисты подразумевают следующее:

  • Несущие и не несущие стены;
  • Полы и потолки;
  • Окна;
  • Перегородки;
  • Входные двери;
  • Балконы и лоджии.

Однако следует понимать, что различное инженерное оборудование в число конструктивных элементов не входит, а также внутренняя отделка помещения независимо от ее стоимости.

Кстати говоря, данный вид страхования является обязательным по закону, в противном случае оформление ипотечного кредитования не представляется возможным. Сам же страховой полис поможет заемщику минимизировать вероятность остаться с большими долгами, если помещение придет в непригодное состояние.

Обязательно ли страховать жизнь и здоровье?

Согласно действующему законодательству при оформлении ипотечного кредитования приобретать страхование жизни и здоровья заемщика является не обязательным. Но следует также понимать, что банк вполне может поднять процентную ставку по кредиту в случае отказа от данного вида страхования, поскольку при таком долгосрочном кредите отказ от страховки увеличивает для банка риск невозврата денежных средств.

Когда нужно оформлять страховку?

Если говорить конкретно о страховании конструктивных элементов недвижимого имущества, то данный документ оформляется после получения свидетельства о праве собственности и внесения изменений в ЕГРН. Как правило, это происходит одновременно с оформлением ипотечного кредита.

Если же речь идет о приобретении жилья на этапе строительства, то здесь с оформлением страховки можно подождать. При таких обстоятельствах страховой полис на недвижимость потребуется только после сдачи объекта строительства в эксплуатацию. Но на период строительства банк вполне может потребовать застраховать жизнь и здоровье заемщика.

Реклама. АО «Тинькофф Страхование», ОГРН 1027739031540, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673.

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