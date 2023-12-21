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Политика

Избирательный штаб Путина открылся в Псковской области

В Псковской области открылся региональный избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина, который идёт на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца, сообщает корреспондент ПАИ.

Сопредседателями регионального штаба стали руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева, доктор исторических наук, и. о. директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов и ветеран боевых действий, сотрудник Центра ВОИН Псковской области Андрей Ключко.

Руководитель штаба – председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Председатель Псковской гордумы Александр Гончаренко будет руководить аппаратом регионального штаба.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.

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