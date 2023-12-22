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Общество

Бюджет Пскова на 2024 год принят во втором чтении

Бюджет Пскова на 2024 год принят во втором чтении на сессии Псковской городской Думы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Был принят во втором чтении бюджет города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Общий объем доходов запланирован в сумме 7,5 млрд рублей, расходов – в сумме 7,7 млрд рублей.

Депутаты также проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата ПГД седьмого созыва по избирательному округу № 5 Натальи Мельниковой в связи с передачей ей вакантного депутатского мандата Псковского областного Собрания.

Утверждены границы территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «Генерала Маргелова, 17», «Рижский, 48» и «Ижорские ОПТимисты».

Установлены пороговые размеры дохода и стоимости имущества, находящегося в собственности граждан, для признания их малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилье.

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