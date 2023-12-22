60% онкозаболеваний в Псковской области выявляются на первой-второй стадии

15:41, 22 декабря 2023, ПАИ

60% онкозаболеваний в Псковской области выявляются на первой-второй стадии, сообщил главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«А это означает излечение в 90% случаев. У мужчин чаще всего встречается рак легких, рак предстательной железы, рак кишечника, у женщин – рак молочной железы, рак кожи и рак органов репродуктивной системы. На учёте в регионе находится 19,5 тысячи пациентов», - уточнил Александр Юров.

При росте заболеваемости (числа выявленных случаев) в регионе наблюдается снижение смертности от онкозаболеваний, это означает, пояснил специалист, что работа медиков выстроена правильно. «Бояться как раз надо низкой заболеваемости. Это означает, что первичное звено где-то недорабатывает, потому что раком люди как болели, так и будут болеть», - пояснил онколог.