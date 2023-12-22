Онкологическая опухоль со временем вырабатывает резистентность к химиотерапии

16:00, 22 декабря 2023, ПАИ

Онкологическая опухоль очень «умная» и со временем вырабатывает резистентность к химиотерапии, рассказал главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Это происходит через 3, 6, 12 месяцев. Поэтому время от времени приходится менять препараты и с самого начала внимательно подбирать дозировку», - отметил Александр Юров.

Врач-биолог, молекулярный генетик Дарья Артемьева добавила, что раковая клетка – клетка, сошедшая с ума, которая после произошедшего в ней нарушения не самоликвидируется, а продолжает жить и образует вокруг себя пул таких же «сумасшедших» раковых клеток.