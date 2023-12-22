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Псковский онколог: Таргетные препараты позволяют продлить жизнь пациентов на годы

Генетические исследования и выбранные по их итогам таргетные препараты позволяют продлить жизнь онкобольных на годы, рассказал главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Таргетные препараты позволяют продлить жизнь пациентов на годы. Фото: ПАИ

Для каждой нозологии (вида рака) есть определённая группа онкомаркеров, которые позволяют обнаружить заболевание. «Если люди имеют генетическую предрасположенность, возможно, стоит по собственной инициативе проверить своё здоровье, пройти молекулярно-генетическое исследование на наличие мутации BRCA, которая позволяет уточнить предрасположенность к онкозаболеванию», – отметила врач-биолог, молекулярный генетик Дарья Артемьева.

Согласно найденной мутации можно подобрать правильное лечение. «Каждая опухоль индивидуальна, в каждой свой набор мутаций, и с каждым годом находят всё больше редких мутаций», – отметил главврач онкодиспансера Александр Юров.

Фото: ПАИ

Он также добавил, что точечная – таргетная – терапия, назначенная как раз после молекулярно-генетического исследования, и позволяет эффективно воздействовать на раковые клетки. «Эффект от такой терапии, как правило, появляется очень быстро и с минимальным токсическим действием. Как правило, это обычные таблетки. Такие пациенты даже на 3-4-й стадии могут жить годами», – пояснил онколог.

Практически все молекулярно-генетические исследования проводятся в Псковской области. «Мы отправляем пациентов в другие медучреждения только для выявления редких мутаций», – отметил Александр Юров.

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