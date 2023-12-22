Псковский генетик: Всем подряд не стоит сдавать анализы на онкомаркеры

16:17, 22 декабря 2023, ПАИ

Не надо всем подряд сдавать анализы на онкомаркеры, отметила врач-биолог, молекулярный генетик Дарья Артемьева в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Лучше, если есть настороженность относительно семейного анамнеза, начать с посещения доктора, а онкомаркеры просто могут ввести в заблуждение и заставить нервничать, потому что не всегда это будет рак», – пояснила Дарья Артемьева.

«Единственное – я бы рекомендовал всем мужчинам старше 45 лет регулярно сдавать анализ на онкомаркер рака предстательной железы, наиболее распространённый в России», – добавил главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров.