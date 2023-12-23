В России выбрали сразу две молодёжные столицы

23:55, 22 декабря 2023, ПАИ

В России завершилось голосование за молодёжные столицы России в 2024 году. Теперь столицами признали Москву и Владивосток, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

«Мы приняли решение, что в 2024 году в России будут две молодёжные столицы – Москва и Владивосток», — сказал он на вручении премии «Время молодых».

За звание молодёжной столицы боролись сразу 5 городов Мурманск, Омск, Москва, Красноярск и Владивосток. Эти города определило экспертное жюри, в состав которого вошли представители сферы молодёжной политики, бизнеса, медиа и других.

Кириенко отметил, что за пять городов, которые претендовали на звание «Молодёжная столица», отдали 1,3 миллиона голосов.

«Я понимаю, какая огромная работа за этим была в каждом городе, в каждом регионе. Это чувство настоящего патриотизма, любви к своему городу, которую вы смогли передать всей стране. Вне зависимости от результатов, вы все победители, и каждый из пяти городов точно достоин обладать званием молодёжной столицы России», – заявил Кириенко.

Ранее сообщалось, что форум «Истоки», который проходит ежегодно в Печорском районе получил третье место на премии «Время молодых» в номинации «Форум года». Сама премия организована "Росмолодежью".