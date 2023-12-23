Уникальный квест по русским сказкам создадут в Себеже

10:21, 23 декабря 2023, ПАИ

Победительница конкурса Президентского фонда культурных инициатив Александра Москаленко из Себежа создаст первый в городе квест для всей семьи на основе русских сказок, сообщает газета «Призыв».

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Проект получил название «Небесный остров Себеж. Проект – погружение в русские сказки и былины». Суть проекта в погружении родителей и детей в волшебный мир русских сказок через тексты, картинки, конкурсы, игры, интерактивы, единственные в своём роде квесты в городе Себеже, где всей семье можно будет добраться до острова и попасть в волшебный мир.

Помимо себежского проекта, от Псковской области победили ещё два проекта из Псковской области. Каждый проект получит около 500 тысяч рублей на реализацию своей задумки.

Всего для участия в конкурсе было подано 7 186 заявок. Финансовый запрос составил 32,6 млрд рублей. В списке победителей — 883 проекта из 85 регионов. Общая сумма поддержки превысила 3,92 млрд рублей.