Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Представители детсовета нового созыва дали клятву в стенах ПсковГУ

Представители пятого созыва детсовета 60 получили удостоверения и значки, а также дали клятву на ежегодном итоговом заседании детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области. Об этом ПАИ сообщила уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова.

Заседание прошло в Псковском государственном университете.

В нём приняли участие члены псковского детсовета разных созывов и многочисленные гости из числа участников школьного ученического самоуправления Пскова, представители органов власти, общественных организации, координаторы РДДМ «Движение первых».

Свой поздравительный адрес по случаю четырёхлетия организации прислали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, отметив, что детсовет 60 стал эффективной региональной площадкой для развития навыков самоуправления, позволяющей подросткам самореализовываться и быть полезными.

Члены детсовета четвёртого созыва подготовили отчёт о проделанной за год работе. Они рассказали о многочисленных проектах, акциях, мониторингах, которые позволяют выявлять проблемы и задачи для улучшения детского благополучия в регионе, а также предложили многочисленные идеи для работы нового, пятого созыва.

Напомним, что детский общественный совет при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области является коллегиальным совещательным органом регионального детского самоуправления, в состав которого входят представители подросткового актива в возрасте 14–17 лет из всех 26 муниципальных образований.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 декабря 2023

Итоги конкурса молодёжных проектов «Есть Идея» подвели в Псковском районе
23 декабря 2023

Светлана Мельникова: Присутствие на выставке Ван Сюлин в Пскове – большая честь
23 декабря 2023

Китайская художница Ван Сюлин: Псков вызывает отдельное глубокое чувство
23 декабря 2023

Псковичей приглашают на службу в полицию
23 декабря 2023

12 автобусов пополнили автопарк «Псковпассажиравтотранс»
23 декабря 2023

​Переселенцам из аварийного жилья вручили ключи от новых квартир в Пскове
23 декабря 2023

Представители детсовета нового созыва дали клятву в стенах ПсковГУ
23 декабря 2023

Уникальный квест по русским сказкам создадут в Себеже

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...