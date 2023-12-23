Представители детсовета нового созыва дали клятву в стенах ПсковГУ

11:22, 23 декабря 2023, ПАИ

Представители пятого созыва детсовета 60 получили удостоверения и значки, а также дали клятву на ежегодном итоговом заседании детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области. Об этом ПАИ сообщила уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова.

Заседание прошло в Псковском государственном университете.

В нём приняли участие члены псковского детсовета разных созывов и многочисленные гости из числа участников школьного ученического самоуправления Пскова, представители органов власти, общественных организации, координаторы РДДМ «Движение первых».

Свой поздравительный адрес по случаю четырёхлетия организации прислали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, отметив, что детсовет 60 стал эффективной региональной площадкой для развития навыков самоуправления, позволяющей подросткам самореализовываться и быть полезными.

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Члены детсовета четвёртого созыва подготовили отчёт о проделанной за год работе. Они рассказали о многочисленных проектах, акциях, мониторингах, которые позволяют выявлять проблемы и задачи для улучшения детского благополучия в регионе, а также предложили многочисленные идеи для работы нового, пятого созыва.

Напомним, что детский общественный совет при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области является коллегиальным совещательным органом регионального детского самоуправления, в состав которого входят представители подросткового актива в возрасте 14–17 лет из всех 26 муниципальных образований.