Купить подарки и доделать ремонт планирует большинство псковичей до Нового года

11:04, 24 декабря 2023, ПАИ

Большинство псковичей планируют успеть до Нового года купить подарки и закончить ремонт, следует из опроса сервиса SuperJob.

10 % псковичей планируют успеть до 31 декабря купить подарки, ещё 8 % – доделать ремонт.

Также 7 % опрошенных планируют отдохнуть до каникул. 5 % респондентов нужно украсить дом. Каждый двадцатый планируют сделать уборку. 4 % необходимо успеть составить меню, купить продукты, придумать развлечения для гостей. Провести предновогодние дни с семьёй планируют 3 % псковичей.

По 2 % опрошенных мечтают успеть посетить врача, выздороветь, оплатить все счета, похудеть, влюбиться, починить машину, завершить обучение.

Помимо этого, до Нового года жители региона хотят получить водительские права, устроить фотосессию, переехать, побывать на выставках и концертах, сходить в парикмахерскую.

Мужчины чаще настроены отдохнуть перед праздниками. Среди них также больше тех, кто утверждает, что все планы подготовки к Новому году выполнены. Женщины беспокоятся, что не успевают купить подарки, сделать уборку и украсить дом.