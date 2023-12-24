Роскачество: Радиоактивность телефонов – это миф
Опасное для человека излучение телефонов – миф. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Роскачества Максима Протасова.
«Среднестатистический россиянин более чем 2,5 часа в день пользуется мобильным телефоном, и это, скорее, вредно для глаз, психики, шеи, рук, но это не вопрос радиации. Мы измеряли – это излучение вполне в пределах того, что видно в бытовых приборах», – заявил он.
У этого мифа нет никакого научного подтверждения, подчеркнул глава Роскачества.
Кроме того, среди других потребительских заблуждений тезис о том, что порошковое вино – это вино из порошка. В ингредиентах такого вина встречается сухой винный материал, однако это усушенное вино, из которого удалена часть влаги.
Ранее эксперт Роскачества рассказал, почему опасно заряжать телефон всю ночь.
Жители Пушкиногорского района передали гуманитарную помощь военнослужащим в зоне СВО