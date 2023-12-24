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Общество

Роскачество: Радиоактивность телефонов – это миф

Опасное для человека излучение телефонов – миф. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Роскачества Максима Протасова.

Радиоактивность телефонов – это миф. Фото: ПАИ

«Среднестатистический россиянин более чем 2,5 часа в день пользуется мобильным телефоном, и это, скорее, вредно для глаз, психики, шеи, рук, но это не вопрос радиации. Мы измеряли – это излучение вполне в пределах того, что видно в бытовых приборах», – заявил он.

У этого мифа нет никакого научного подтверждения, подчеркнул глава Роскачества.

Кроме того, среди других потребительских заблуждений тезис о том, что порошковое вино – это вино из порошка. В ингредиентах такого вина встречается сухой винный материал, однако это усушенное вино, из которого удалена часть влаги.

Ранее эксперт Роскачества рассказал, почему опасно заряжать телефон всю ночь.

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