Роскачество: Радиоактивность телефонов – это миф

12:20, 24 декабря 2023, ПАИ

Опасное для человека излучение телефонов – миф. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Роскачества Максима Протасова.

«Среднестатистический россиянин более чем 2,5 часа в день пользуется мобильным телефоном, и это, скорее, вредно для глаз, психики, шеи, рук, но это не вопрос радиации. Мы измеряли – это излучение вполне в пределах того, что видно в бытовых приборах», – заявил он.

У этого мифа нет никакого научного подтверждения, подчеркнул глава Роскачества.

Кроме того, среди других потребительских заблуждений тезис о том, что порошковое вино – это вино из порошка. В ингредиентах такого вина встречается сухой винный материал, однако это усушенное вино, из которого удалена часть влаги.

Ранее эксперт Роскачества рассказал, почему опасно заряжать телефон всю ночь.