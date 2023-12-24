Псковичи смогут принять участие в конкурсе социальной рекламы на тему пропаганды ЗОЖ

13:08, 24 декабря 2023, ПАИ

Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе!» пройдёт в Псковской области с 10 января по 24 февраля 2024 года. Он организован сотрудниками регионального УКОН УМВД России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Конкурс направлен на привлечение внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и формирование в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.

В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы. Конкурсная работа, её содержание, сюжет не должны противоречить законодательству Российской Федерации.

Псковичи смогут направить свои работы в трёх номинациях: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» и «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

Работы победителей будут направлены для участия во всероссийском этапе конкурса.