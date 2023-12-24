100-летний юбилей отмечает ветеран ВОВ из Великих Лук

14:32, 24 декабря 2023, ПАИ

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Сизова отмечает 100 лет. В 1941–1945 годах она служила старшим фельдшером. Об этом пишет Luki-News.

Участница Великой Отечественной войны Мария Сизова внесена в Книгу почёта Великих Лук за большой вклад в развитие здравоохранения.

В ноябре 1942 года она участвовала в освобождении города. Позднее её медчасть была передислоцирована под Сталинград, где она под пулями выносила раненых с поля боя.

После окончания войны Мария Сизова 50 лет проработала в Великолукской городской больнице. Там она сначала была старшей медсестрой инфекционного отделения, а после выхода на пенсию работала в отделе статистики.

Мария Сизова награждена орденом Красной Звезды, а также медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу».