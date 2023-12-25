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Политика

Михаил Ведерников: Год завершается особенно результативно

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников начал выступление с бюджетным посланием на сессии областного Собрания депутатов, передаёт корреспондент ПАИ. На сессии присутствуют первый заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Псковской области Андрей Турчак и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Своё выступление Михаил Ведерников начал с подведения итогов 2023 года.

«В середине декабря нам поступило дополнительно 1,3 млрд рублей из федерального бюджета. Это 1 млрд 79 млн рублей на строительство и модернизацию школ, 208 млн на завершение реконструкции библиотеки имени Василёва и 53,7 млн – на социальное жильё», – в частности отметил он.

На данный момент прогнозируемое исполнение бюджета в 2023 году составляет 67,5 млрд рублей, сказал глава региона.

«Если в прошлом году мы только приблизились к порогу в 60 млрд рублей, то в этом году мы его уверенно преодолели и вышли на очередной рекордный показатель. Учитывая, что год был чрезвычайно сложным для всей нашей страны и Псковская область тоже не исключение, это серьёзный результат, за который я хочу поблагодарить всех присутствующих», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников поблагодарил глав и депутатов органов местного самоуправления, руководителей территориальных органов исполнительной власти, депутатов Псковского областного Собрания, сенатора Андрея Турчака и митрополита Тихона.

«Отдельные слова благодарности хочу сказать, Андрей Анатольевич, вам, и, владыка Тихон, вам, за вклад, который вы внесли и вносите в развитие нашей Псковской области. За то, что уделяете внимание региону и всегда помогаете защищать интересы области на всех уровнях», – сказал он.

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