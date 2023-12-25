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Политика

Михаил Ведерников: Достижения Псковской области обусловлены поддержкой Путина и президентскими нацпроектами

Возможность высокой планки, которой достигла Псковская область, обусловлена поддержкой президента Владимира Путина, подчеркнул губернатор Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии областного Собрания. Глава региона сообщил, что по линии нацпроектов область с 2019 по 2023 год получила более 50 млрд рублей, ещё 12 млрд запланированы на 2024 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова. Фото: kremlin.ru

«Сама возможность достижения такой высокой планки обусловлена неизменной поддержкой нашего президента. Его системные решения – национальные проекты, поручения по разработке и реализации различных федеральных программ – и адресные, точечные решения в отношении Псковской области дали нам колоссальные возможности для динамичного, позитивного движения вперёд сразу практически по всем направлениям», – заявил Михаил Ведерников.

2024 год станет рубежным, это заключительный год реализации национальных проектов, напомнил глава региона.

«Безусловно, впереди ещё целый год, и нам ещё только предстоит подвести полноценные итоги работы по этому направлению. Тем не менее львиная доля мероприятий нацпроектов уже реализована и промежуточные результаты назвать можно. Несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись с 2019 года и по сей день, среднее исполнение мероприятий нацпроектов в Псковской области за все годы составило примерно 96%. И это с учётом того, что объём средств постоянно рос: с 5,8 млрд в 2019 году до 16 млрд в 2023 году», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона подробно остановился на ряде изменений, которые стали возможными благодаря президентским нацпроектам. Построено четыре школы на 2,5 тысячи мест и 17 детских садов на 2,6 тысячи мест. Создано 140 центров образования «Точка роста». 173 школы получили компьютерное оборудование. Создано три центра цифрового образования «IT-куб» и два детских технопарка «Кванториум». Построено 12 ФОКОТов, 26 площадок ГТО, выполнен капремонт 80 спортзалов.

В сфере здравоохранения закуплено более шести тысяч единиц медоборудования и 212 автомобилей для 29 медицинских организаций региона. Построено 111 стационарных ФАПов и приобретено 16 передвижных.

В муниципалитетах проведён капремонт 15 сельских учреждений культуры, ещё семь обеспечены музыкальными инструментами. Приобретено 20 автоклубов. Создано 13 модельных муниципальных библиотек.

Выполнен капремонт девяти мостов, приведены в порядок почти 875 километров дорог.

Реконструированы системы водоснабжения более чем для 112 тысяч жителей региона.

Благоустроено более 600 общественных и дворовых территорий.

«На всё это было потрачено более 50 млрд рублей. Сверх этого в 2024 году на завершение всех мероприятий по линии нацпроектов в бюджете запланировано ещё 12 млрд рублей. Президентские нацпроекты с 2019 года фактически дали нам дополнительный годовой бюджет на фундаментальное обновление практически всех сфер жизни нашего региона», – подчеркнул губернатор Михаил Ведерников.

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