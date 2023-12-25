Михаил Ведерников: Достижения Псковской области обусловлены поддержкой Путина и президентскими нацпроектами

12:09, 25 декабря 2023, ПАИ

Возможность высокой планки, которой достигла Псковская область, обусловлена поддержкой президента Владимира Путина, подчеркнул губернатор Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии областного Собрания. Глава региона сообщил, что по линии нацпроектов область с 2019 по 2023 год получила более 50 млрд рублей, ещё 12 млрд запланированы на 2024 год, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сама возможность достижения такой высокой планки обусловлена неизменной поддержкой нашего президента. Его системные решения – национальные проекты, поручения по разработке и реализации различных федеральных программ – и адресные, точечные решения в отношении Псковской области дали нам колоссальные возможности для динамичного, позитивного движения вперёд сразу практически по всем направлениям», – заявил Михаил Ведерников.

2024 год станет рубежным, это заключительный год реализации национальных проектов, напомнил глава региона.

«Безусловно, впереди ещё целый год, и нам ещё только предстоит подвести полноценные итоги работы по этому направлению. Тем не менее львиная доля мероприятий нацпроектов уже реализована и промежуточные результаты назвать можно. Несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись с 2019 года и по сей день, среднее исполнение мероприятий нацпроектов в Псковской области за все годы составило примерно 96%. И это с учётом того, что объём средств постоянно рос: с 5,8 млрд в 2019 году до 16 млрд в 2023 году», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона подробно остановился на ряде изменений, которые стали возможными благодаря президентским нацпроектам. Построено четыре школы на 2,5 тысячи мест и 17 детских садов на 2,6 тысячи мест. Создано 140 центров образования «Точка роста». 173 школы получили компьютерное оборудование. Создано три центра цифрового образования «IT-куб» и два детских технопарка «Кванториум». Построено 12 ФОКОТов, 26 площадок ГТО, выполнен капремонт 80 спортзалов.

В сфере здравоохранения закуплено более шести тысяч единиц медоборудования и 212 автомобилей для 29 медицинских организаций региона. Построено 111 стационарных ФАПов и приобретено 16 передвижных.

В муниципалитетах проведён капремонт 15 сельских учреждений культуры, ещё семь обеспечены музыкальными инструментами. Приобретено 20 автоклубов. Создано 13 модельных муниципальных библиотек.

Выполнен капремонт девяти мостов, приведены в порядок почти 875 километров дорог.

Реконструированы системы водоснабжения более чем для 112 тысяч жителей региона.

Благоустроено более 600 общественных и дворовых территорий.

«На всё это было потрачено более 50 млрд рублей. Сверх этого в 2024 году на завершение всех мероприятий по линии нацпроектов в бюджете запланировано ещё 12 млрд рублей. Президентские нацпроекты с 2019 года фактически дали нам дополнительный годовой бюджет на фундаментальное обновление практически всех сфер жизни нашего региона», – подчеркнул губернатор Михаил Ведерников.