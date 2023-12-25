Все меры поддержки педагогов в Псковской области сохраняются полностью

12:16, 25 декабря 2023, ПАИ

Все меры поддержки педагогов в Псковской области сохраняются полностью. Об этом в ходе бюджетного послания заявил губернатор Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ с сессии областного Собрания депутатов.

«Были вопросы от депутатов касательно сохранения мер поддержки, которые мы ввели для педагогов в этом году. Подчеркиваю: всё остаётся в силе в полном объёме. Это был не разовый «подарок» в Год педагога и наставника, а наша с вами региональная программа, системная мера, направленная на поддержку педагогов и улучшение кадровой ситуации в сфере образования. Всего на поддержку педагогов в следующем году предусмотрено порядка 470 млн рублей как из областного, так и из федерального бюджетов», – сказал глава региона.

В том числе сохранится доплата в размере 500 тысяч победителям конкурсного отбора «Земский учитель», сообщил он. В этом году ей воспользовались 18 человек.