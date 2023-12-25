Будут ли продаваться лекарства в ФАПах, рассказал Михаил Ведерников
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на вопрос от фракций областного Собрания об организации продажи лекарств в ФАПах.
«До конца этого года розничная торговля лекарствами будет осуществляться в 264 точках – ФАПах и отделениях общеврачебной практики», – заявил глава региона, выступая с бюджетным посланием на сессии областного Собрания в понедельник, 25 декабря.
«В настоящий момент продолжается лицензирование в Дедовичах, Пушкинских Горах, Идрице и Новом Изборске. По этим населённым пунктам было больше всего обращений – и этот вопрос мы закроем путём открытия новых аптечных пунктов», – уточнил он.
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