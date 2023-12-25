Будут ли продаваться лекарства в ФАПах, рассказал Михаил Ведерников

12:18, 25 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на вопрос от фракций областного Собрания об организации продажи лекарств в ФАПах.

«До конца этого года розничная торговля лекарствами будет осуществляться в 264 точках – ФАПах и отделениях общеврачебной практики», – заявил глава региона, выступая с бюджетным посланием на сессии областного Собрания в понедельник, 25 декабря.

«В настоящий момент продолжается лицензирование в Дедовичах, Пушкинских Горах, Идрице и Новом Изборске. По этим населённым пунктам было больше всего обращений – и этот вопрос мы закроем путём открытия новых аптечных пунктов», – уточнил он.