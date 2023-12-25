Псковское отделение фонда «Защитники Отечества» отработало за год пять тысяч обращений

12:20, 25 декабря 2023, ПАИ

Все действующие меры поддержки семей участников СВО в Псковской области сохраняются, подчеркнул губернатор Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии областного Собрания в понедельник, 25 декабря.

«В этой части мы работаем в тесном взаимодействии с фондом «Защитники Отечества». Неслучайно федеральный фонд отметил псковское отделение в числе лучших по уровню взаимодействия с региональной властью. Наше отделение отработало уже почти пять тысяч обращений в части оказания юридической, материальной, консультационной и другой помощи», – сообщил глава региона.