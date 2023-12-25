Основные проекты ЖКХ в 2024 году назвал псковский губернатор

12:28, 25 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал основные проекты в сфере ЖКХ, планируемые к выполнению в 2024 году, сообщает корреспондент ПАИ с сессии областного Собрания, которая проходит сегодня, 25 декабря.

«В части благоустройства территорий объём финансирования остаётся на уровне прошлого года. Запланирован целый ряд важных мероприятий. В рамках бюджетного кредита продолжится строительство магистрального водовода, который обеспечит водой более 1 тысячи земельных участков для многодетных семей в Борисовичах, позволит активнее развиваться многоквартирной застройке и сделает надёжнее водоснабжение Завеличья в Пскове», – сообщил глава региона.

Кроме того, в 2024 году будет проведено благоустройство вблизи Изборской крепости, общественной территории на левом берегу реки Гдовки в Гдове.

По программе формирования комфортной городской среды запланировано благоустроить 37 общественных территорий. На эти цели запланировано 143 млн рублей.

«Продолжается и формирование специализированного жилищного фонда области для детей-сирот и выдача жилищных сертификатов. На эти цели заложено 337 млн руб, рассчитываем, что 160 детей-сирот получат квартиры», – отметил глава региона.

В 2024 году будет завершено строительство экотехнопарка, на который из федерального бюджета регион привлек почти 1,8 млрд рублей, также сообщил Михаил Ведерников.