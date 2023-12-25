Основные проекты ЖКХ в 2024 году назвал псковский губернатор
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал основные проекты в сфере ЖКХ, планируемые к выполнению в 2024 году, сообщает корреспондент ПАИ с сессии областного Собрания, которая проходит сегодня, 25 декабря.
«В части благоустройства территорий объём финансирования остаётся на уровне прошлого года. Запланирован целый ряд важных мероприятий. В рамках бюджетного кредита продолжится строительство магистрального водовода, который обеспечит водой более 1 тысячи земельных участков для многодетных семей в Борисовичах, позволит активнее развиваться многоквартирной застройке и сделает надёжнее водоснабжение Завеличья в Пскове», – сообщил глава региона.
Кроме того, в 2024 году будет проведено благоустройство вблизи Изборской крепости, общественной территории на левом берегу реки Гдовки в Гдове.
По программе формирования комфортной городской среды запланировано благоустроить 37 общественных территорий. На эти цели запланировано 143 млн рублей.
«Продолжается и формирование специализированного жилищного фонда области для детей-сирот и выдача жилищных сертификатов. На эти цели заложено 337 млн руб, рассчитываем, что 160 детей-сирот получат квартиры», – отметил глава региона.
В 2024 году будет завершено строительство экотехнопарка, на который из федерального бюджета регион привлек почти 1,8 млрд рублей, также сообщил Михаил Ведерников.
Псковское отделение фонда «Защитники Отечества» отработало за год пять тысяч обращений
Художник-мозаичист из Вологды намерен обратиться к главе Пскова с призывом спасти советские мозаики
Михаил Ведерников: Достижения Псковской области обусловлены поддержкой Путина и президентскими нацпроектами
Знак «Почётный гражданин Псковской области» вручили митрополиту Тихону