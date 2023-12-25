Строительство и реконструкция коммунальной инфраструктуры в Острове-3 запланированы в 2024 году

12:29, 25 декабря 2023, ПАИ

Строительство и реконструкция коммунальной инфраструктуры в Острове-3 запланированы в 2024 году, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии областного Собрания депутатов в понедельник, 25 декабря.

«В 2024 году продолжится капремонт водопроводных и канализационных сетей в военном городке «Остров-3». Объём финансирования на 2024 год составит 44,5 млн. руб. Благодаря поддержке президента Владимира Путина на следующий год запланировано строительство и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры в военном городке «Остров-3» на общую сумму 1,6 млрд рублей», – рассказал губернатор.