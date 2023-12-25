Нормативным требованиям к концу 2024 года должны соответствовать 46% дорог Псковской области

12:30, 25 декабря 2023, ПАИ

В 2018 году нормативным требованиям соответствовали 29,3% автодорог регионального значения. «Мы уже увеличили этот показатель до 42,9%, а к концу следующего года планируем выйти на 45,8%»,– заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания депутатов, где выступает с бюджетным посланием.

«Плановый размер регионального дорожного фонда на 2024 год составляет как и в прошлом году 12,7 млрд рублей. В том числе продолжим строительство Северного обхода, ремонт дорог Гверстонь – Крупп – Кулье и Ольша – Велиж – Усвяты-Невель», отметил он.

Михаил Ведерников напомнил, что в 2023 году дополнительно на 152 млн рублей закуплено 40 единиц дорожной техники. «На следующий год предлагаем зарезервировать 172 млн рублей дополнительно на те же цели», – рассказал губернатор.