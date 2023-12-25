Предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней

09:34, 25 декабря 2023, ПАИ

Началась последняя в этом году рабочая неделя, которая продлится с 25 декабря по 29 декабря ключительно, напомнили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Пятница, 29 декабря, не является предпраздничным, поэтому будет полный рабочий день. Сделать его сокращенным для своих сотрудников по желанию могут сами работодатели.

30 и 31 декабря, суббота и воскресенье, - выходные дни. Никаких дополнительных переносов рабочих или выходных дней на оставшиеся даты 2023 года не предусмотрено. Новогодние каникулы продлятся 10 дней - с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Для тех, кто работает в предпраздничный день 31 декабря, рабочий день сокращается на один час.

Первая рабочая неделя 2024 года будет короткой и продлится четыре дня.