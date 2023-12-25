Михаил Ведерников сегодня обратится к депутатам с бюджетным посланием

10:06, 25 декабря 2023, ПАИ

С бюджетным посланием к депутатам Псковского областного Собрания глава региона Михаил Ведерников обратится сегодня, 25 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

В этот день пройдёт заключительная сессия областного Собрания в этом году. Она начнётся в 10:00. В основной повестке 18 вопросов, ещё четыре предложены в дополнительную. Депутатам предстоит скорректировать параметры областного бюджета 2023 года, рассмотреть в трёх чтениях бюджет предстоящего трёхлетнего периода, утвердить три новые региональные награды и персональный состав Молодёжного парламента.

Обсуждение главного вопроса декабрьской сессии – бюджета-2024 – начнётся после перерыва в 12:00. Перед депутатами с бюджетным посланием выступит губернатор Михаил Ведерников.

В рамках заседания состоится торжественное вручение главной областной награды «Почётный гражданин Псковской области» митрополиту Тихону.

Заседание пройдёт в зале правительства Псковской области. Трансляция – на официальном сайте Псковского областного Собрания депутатов и на странице регионального парламента в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/video-94832137_456239472).