Михаил Ведерников сегодня обратится к депутатам с бюджетным посланием
С бюджетным посланием к депутатам Псковского областного Собрания глава региона Михаил Ведерников обратится сегодня, 25 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.
В этот день пройдёт заключительная сессия областного Собрания в этом году. Она начнётся в 10:00. В основной повестке 18 вопросов, ещё четыре предложены в дополнительную. Депутатам предстоит скорректировать параметры областного бюджета 2023 года, рассмотреть в трёх чтениях бюджет предстоящего трёхлетнего периода, утвердить три новые региональные награды и персональный состав Молодёжного парламента.
Обсуждение главного вопроса декабрьской сессии – бюджета-2024 – начнётся после перерыва в 12:00. Перед депутатами с бюджетным посланием выступит губернатор Михаил Ведерников.
В рамках заседания состоится торжественное вручение главной областной награды «Почётный гражданин Псковской области» митрополиту Тихону.
Заседание пройдёт в зале правительства Псковской области. Трансляция – на официальном сайте Псковского областного Собрания депутатов и на странице регионального парламента в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/video-94832137_456239472).
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