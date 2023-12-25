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Спорт

Псковские гимнастки стали призёрами областных соревнований в Кингисеппе

Псковские гимнастки, воспитанницы студии СВД, стали победителями и призёрами областных соревнований на призы Деда Мороза, которые прошли в Кингисеппе. Об этом сообщается в группе студии в соцсети «ВКонтакте».

Псковские гимнастки стали призёрами областных соревнований в Кингисеппе. Фото: группа студии художественной гимнастики СВД в соцсети «ВКонтакте»

Спортсменкам команды «Шик» удалось взять золото соревнований, а команда «Элеганте» стала серебряным призёром.

В индивидуальном зачёте золотые медали достались псковичкам Виктории Фильчагиной и Полине Манукян. Серебро соревнований завоевали Виктория Петрова и Анастасия Иванова. Бронза на счету Алисы Шапкиной и Дарины Прусаковой.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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