Псковские гимнастки стали призёрами областных соревнований в Кингисеппе
Псковские гимнастки, воспитанницы студии СВД, стали победителями и призёрами областных соревнований на призы Деда Мороза, которые прошли в Кингисеппе. Об этом сообщается в группе студии в соцсети «ВКонтакте».
Спортсменкам команды «Шик» удалось взять золото соревнований, а команда «Элеганте» стала серебряным призёром.
В индивидуальном зачёте золотые медали достались псковичкам Виктории Фильчагиной и Полине Манукян. Серебро соревнований завоевали Виктория Петрова и Анастасия Иванова. Бронза на счету Алисы Шапкиной и Дарины Прусаковой.
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