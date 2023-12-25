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Политика

В Псковской области все региональные соцвыплаты проиндексированы на 5,5%

Закон о ежегодной индексации денежных выплат, предоставляемых отдельным категориям граждан, принят на декабрьской сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 25 декабря. Разработанный правительством области документ увеличивает размер региональных социальных пособий на 5,5 % с 1 января 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

В Псковской области все региональные соцвыплаты проиндексированы на 5,5%. Фото: ПАИ

Получатели выплат, на которые распространяется индексация, определены четырнадцатью областными законами. Среди них инвалиды вследствие военной травмы, родители и супруги погибших военнослужащих, ветераны труда и бывшие сельские специалисты, труженики тыла, реабилитированные лица, многодетные семьи, дети-сироты, приёмные родители и опекуны. Также проиндексирован региональный материнский капитал – размер выплаты за третьего или последующих детей увеличен до 105 500 рублей.

Дополнительные бюджетные расходы на перерасчёт социальных выплат составляют 116 млн рублей в год. Эти средства на этапе второго чтения бюджета закрепили в соответствующей строке бюджетных расходов.

Добавим, что индексация социальных выплат в Псковской области превышает общероссийский показатель – в федеральном бюджете на 2024 год уровень инфляции утверждён в размере 4,5 %.

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