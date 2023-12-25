Социальный информационно-аналитический центр появится в Псковской области

11:03, 25 декабря 2023, ПАИ

Согласие на создание государственного бюджетного учреждения Псковской области «Социальный информационно-аналитический центр» дали депутаты регионального парламента. Соответствующее постановление принято на декабрьской сессии сегодня, 25 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Решение продиктовано федеральными требованиями – реализуемая в субъектах РФ типовая модель системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, предусматривает наличие регионального координационного центра.

Создаваемое учреждение не будет являться поставщиком социальных услуг, центр будет выполнять координационные и информационно-аналитические функции, в том числе информировать граждан о системе долговременного ухода.

Расходы на содержание оцениваются в 6,3 млн рублей – эти средства будут выделены за счёт внутреннего перемещения средств в системе государственных учреждений социального обслуживания.