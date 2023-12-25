13 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей на минувшей неделе

11:21, 25 декабря 2023, ПАИ

С 18 по 24 декабря сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 54 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили семь административных правонарушений, изъяли 13 единиц оружия и 118 боеприпасов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.