В Пскове обсуждают выполнение планов по празднованию 550-летия Печор

11:39, 25 декабря 2023, ПАИ

Совещание о ходе реализации плана по подготовке и проведению празднования 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры, подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина проходит в Ситуационном центре правительства сегодня, 25 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Мероприятие проводит губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В частности, нём участвуют первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, депутат Госдумы РФ Александр Козловский, митрополит Псковский и Порховский Арсений, митрополит Крымский и Симферопольский Тихон.

«Мы сегодня обсудим реализацию планов по проведению 550-летия Псково-Печерского монастыря и подготовку празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Прежде всего хочу поблагодарить Андрея Анатольевича [первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. – ПАИ], владыку [митрополит Крымский и Симферопольский Тихон. – ПАИ] за то, что поддерживаете реализацию таких значимых мероприятий в нашем регионе. Это помощь отражается в реальных цифрах. Я напомню, что юбилейный план юбилея Печор поддержан нашим президентом и в целом мы получили почти полтора миллиарда рублей по линии Минстроя и Минтранса. Для Печор, безусловно, это колоссальных шанс привести целый ряд мероприятий, которые при других условиях за такой короткий промежуток времени точно не смогли бы получить такого объёма финансирования», – отметил губернатор.

По словам главы региона, работа проведена большая. «На сегодняшний день на завершающей стадии благоустройство дворовых и общественных территорий, ремонт многоквартирных домов и сетей водоотведения. В следующем году мы завершим работы по инженерным сетям и асфальтированию. Чрезвычайно важно всё закончить в максимально короткие сроки. Мы должны сделать всё, чтобы оправдать ожидания жителей, оправдать доверие федерального центра», – заключил Михаил Ведерников.