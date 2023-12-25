Подведены итоги чемпионата Псковской области по шахматам среди команд районов и городов

11:42, 25 декабря 2023, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Псковской области по шахматам среди команд районов и городов. Соревнования прошли в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Главная борьба развернулась между сборными Пскова и Великих Лук. По итогу с преимуществом в 1,5 очка победу одержала сборная Великих Лук, а Псков расположился на второй строчке. Бронзовые награды завоевали шахматисты Псковского района, выступающие под руководством нового тренера Максима Марина.

Победителям и призёрам турнира вручили грамоты и медали. Также все участники получили календари на 2024 год, посвящённые празднованию 225-летия со дня рождения первого русского шахматного мастера, уроженца Опочецкого уезда Александра Петрова.

13 шахматистов выполнили нормативы спортивных разрядов по шахматам.

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