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Подведены итоги чемпионата Псковской области по шахматам среди команд районов и городов

Подведены итоги чемпионата Псковской области по шахматам среди команд районов и городов. Соревнования прошли в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Подведены итоги чемпионата Псковской области среди команд районов и городов. На фото победители соревнований – сборная Великих Лук. Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Главная борьба развернулась между сборными Пскова и Великих Лук. По итогу с преимуществом в 1,5 очка победу одержала сборная Великих Лук, а Псков расположился на второй строчке. Бронзовые награды завоевали шахматисты Псковского района, выступающие под руководством нового тренера Максима Марина.

Псков расположился на второй строчке

Победителям и призёрам турнира вручили грамоты и медали. Также все участники получили календари на 2024 год, посвящённые празднованию 225-летия со дня рождения первого русского шахматного мастера, уроженца Опочецкого уезда Александра Петрова.

Бронзовые награды завоевали шахматисты Псковского района

13 шахматистов выполнили нормативы спортивных разрядов по шахматам.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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