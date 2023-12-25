Художник-мозаичист из Вологды намерен обратиться к главе Пскова с призывом спасти советские мозаики

12:15, 25 декабря 2023, ПАИ

Художник и архитектор, директор Школы римской мозаики в Вологде Александр Асафов отметил высокую художественную ценность псковских мозаик советского времени и пообещал псковичам от своего имени обратиться к главе Пскова Борису Елкину с призывом срочно заняться сохранением этого культурного наследия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Александр Асафов выступил в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва с лекцией «Монументальное искусство Пскова советского периода: сломать нельзя оставить» по приглашению псковского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Он объяснил собравшимся, когда и почему советский агитпроп взял на вооружение древнее искусство мозаики, как эти работы по созданию монументальных мозаичных произведений финансировались и кто их выполнял. А также рассказал, как сложно сегодняшним градозащитникам добиваться охранного статуса для подобных объектов культурного наследия, из-за чего реставраторы не всегда успевают спасти их от разрушения.

По словам Александра Асафова, даже установить авторов этих мозаик бывает невозможно, тем более что многие из них выполнялись собственными силами домостроительных комбинатов и представляют собой весьма примитивные настенные панно с «колосками» или советской символикой. Но в Пскове, отметил вологодский специалист, например на улице Гражданской, сохранились мозаики высокой художественной ценности, которые, как он считает, необходимо срочно спасать, поскольку они осыпаются. Например, мозаика с женщиной-строителем, в частности, уже имеет серьёзные утраты.

Александр Асафов, кроме того, высоко оценил мозаику из смальты, которая украшала проходную Домостроительного комбината в Пскове и была демонтирована сравнительно недавно. Он надеется, что она действительно будет отреставрирована, как это обещала замдиректора КГ «ЛУГ» Светлана Сибелькова. Ведь эта мозаика, как он подчеркнул, является выдающимся художественным произведением в духе Фернана Леже.

Александр Асафов порадовался за псковичей, что глава города Борис Елкин имеет архитектурное образование (он окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет) и постит у себя на странице «ВКонтакте» фотографии псковских монументальных мозаик, восхищаясь их красотой.

Поэтому художник из Вологды призвал псковичей поскорее заняться каталогизацией городских мозаик, в том числе восстановлением их авторства по архиву Союза художников, и реставрацией этих произведений советского искусства, а также пообещал всячески этому содействовать и написать главе Пскова соответствующее письмо.