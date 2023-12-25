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Спорт

Псковский каратист стал призёром межрегиональных соревнований в Орле

Псковский каратист Алексей Буравлев занял второе место на межрегиональных соревнованиях «Детская лига карате», которые проходили в Орле 23 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации карате WKF Пскова.

Псковский каратист стал призёром межрегиональных соревнований в Орле. Фото: Федерация карате WKF Пскова

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 17 регионов России.

Турнир состоялся на следующий день после четырёхдневного семинара под руководством главного тренера сборной Египта, олимпийской чемпионки Хани Кешта.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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