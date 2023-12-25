Коллективу Гдовской больницы представлен новый главный врач

13:40, 25 декабря 2023, ПАИ

Комитет по здравоохранению Псковской области назначил Максима Борисюка главным врачом Гдовской районной больницы. Он победил в конкурсе на замещение вакантной должности, сообщили ПАИ в комитете.

В понедельник, 25 декабря, нового главного врача представила коллективу больницы заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.

«В течение месяца Максим Владимирович исполнял обязанности главного врача и успел познакомиться с коллективом, составил план работы на ближайшую перспективу», – рассказали в комитете.

Максим Борисюк родился в Луганской области, получил высшее образование по специальности «лечебное дело» в Харьковском национальном медицинском университете.

Далее окончил интернатуру по акушерству и гинекологии в Воронежской государственной медицинской академии. Имеет дополнительное медицинское образование «Организация здравоохранения и общественного здоровья».

Трудовую деятельность Максим Борисюк начинал в Ханты-Мансийском автономном округе врачом – акушером-гинекологом. Далее работал на различных должностях в Московской области. Имеет необходимый управленческий опыт: работал заместителем главного врача по организации медицинской помощи сельскому населению Егорьевской центральной районной больницы, возглавлял частную клинику в Подмосковье.