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Общество

Приём заявок на премию «Народное признание» завершён

Приём заявок на Первую общественную премию «Народное признание – 2023» завершён в 14:00 мск 25 декабря, в понедельник. Организаторам премии поступило более 290 заявок во всех 14 номинациях.

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Ее учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

После оценки заявок экспертным сообществом 30 декабря стартует первый тур голосования за номинантов премии «Народное признание».
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

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