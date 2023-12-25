Подведены итоги чемпионата Псковской области по шахматам среди команд органов власти

14:10, 25 декабря 2023, ПАИ

Подведены итоги 16-го чемпионата Псковской области по шахматам среди команд органов власти, который прошёл в Пскове 22 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Первое место соревнований завоевала команда ГУ МЧС России по Псковской области. Серебро досталось сборной регионального правительства № 1. Бронзу завоевала команда «Псковская таможня».

Отметим, что сборная МЧС уже шестой раз подряд становится чемпионом области.

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