Подведены итоги Кубка Пскова по мини-футболу

16:28, 25 декабря 2023, ПАИ

Подведены итоги Кубка Пскова по мини-футболу, который проходил в спорткомплексе «Писковичи» с 11 ноября по 24 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Пскова.

Первое место в «Золотом кубке» заняла команда «Интер». Второе место соревнований досталось команде Motor Oil. В «Серебряном кубке» золото досталось псковской «Стреле», а второе место забрала команда «Чио-Чио».

Лучшими игроками финальных матчей стали Сергей Иванов из «Интера» и Сергей Поздняков из «Стрелы».

Отметим, что участие в турнире принимали 18 команд.

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