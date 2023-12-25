Путин утвердил выплату маткапитала только на детей с гражданством России по рождению

17:21, 25 декабря 2023, ПАИ

Президент Владимир Путин подписал закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент появления ребенка на свет и лишь в том случае, если у младенца есть гражданство по рождению, пишет РИА Новости.

Согласно документу, жителям новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — будут выплачивать маткапитал независимо от основания и сроков приобретения российского гражданства.

Закон вступит в силу с 1 января следующего года.

Согласно российскому законодательству, ребенок может получить гражданство по рождению, если: оба родителя — граждане России; один из родителей — гражданин России, а другой не имеет гражданства; один из родителей — россиянин, а другой имеет иностранное гражданство (при условии, что ребенок родился в России или не приобрел иностранное гражданство).

Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или же направить в накопительную часть пенсии матери либо на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.

В 2024 году материнский капитал составит почти 631 тысячу рублей на первого ребенка и около 834 тысяч на второго.