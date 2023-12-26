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Общество

Центр Пскова временно останется без горячей воды и отопления из-за утечки

Отопление и горячее водоснабжение будет временно отключено из-за утечки в районе улицы Гоголя в Пскове сегодня, 26 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Центр Пскова временно останется без горячей воды и отопления из-за утечки. Фото: пресс-служба администрации Пскова

Утечку на магистральной теплотрассе специалисты Псковских тепловых сетей обнаружили во время одного из обходов.

Чтобы избежать аварийных ситуаций во время новогодних каникул, ремонт на теплотрассе проводится до Нового года. Подготовка к нему шла несколько недель.

В течение дня специалисты теплосетей будут устранять утечку, из-за чего в центре города несколько часов не будет отопления и горячего водоснабжения.

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