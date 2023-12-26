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Чем полезны и опасны мандарины, напомнили псковичам

Чем полезны и опасны мандарины, напомнил Минздрав в своем телеграм-канале. Эти фрукты обладают противоопухолевым действием, антистрессовым эффектом, способны замедлять старение.

Мандарины – хорошее дополнение к основному рациону. В сезон цитрусовых 4-5 мандаринов среднего размера принесут пользу.

В магазине надо выбирать плоды с кожурой яркого цвета, ровно окрашенные, без пятен. Перед едой стоит мыть мандарины в тёплой воде с мылом. Цедру от таких плодов лучше выбросить.

Мякоть мандарина на 85% состоит из воды, углеводы составляют 10-13%. В мандарине содержится около 2 г так необходимых нашему организму пищевых волокон. В плодах цитрусовых обнаружено 15 органических кислот. Они обладают мощным антиоксидантным и дезинтоксикационным действием, то есть защищают организм от инфекций и других заболеваний.

Мякоть плодов содержит витамины В1, В2, В3, В5, фолаты и значительное количество витамина С, а также минералы калий, кальций, фосфор, магний, натрий, железо, селен, цинк, медь и марганец.

Однако цитрусовые – распространённый аллерген, потребление которого в больших количествах может спровоцировать аллергическую реакцию. К тому же аккуратнее с этими фруктами надо быть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, пациентам с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом.

Кроме того, фуранокумарины, содержащиеся в цитрусовых (преимущественно в грейпфрутах), способны влиять на действие некоторых лекарств.

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