Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин станет гостем программы «Оглавление»

13:30, 26 декабря 2023, ПАИ

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин станет гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 декабря.

Как в Локнянском округе справляются с последствиями снегопада, сколько ТОС планируют создать в муниципалитете, как в Локне пройдут новогодние праздники и отпразднуют 100-летие со дня рождения Александра Матросова, какие есть визитные карточки Локнянского округа и что может стать главной фишкой муниципалитета.

Об этом и многом другом – в эфире программы «Оглавление» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».