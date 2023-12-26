36 объектов благоустройства отремонтируют по программе ФКГС

15:42, 26 декабря 2023, ПАИ

В 2024 году в Псковской области будет благоустроено 36 общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщили ПАИ в региональном комитете по строительству и ЖКХ Псковской области.

В число объектов благоустройства войдут сквер у гостиницы «Рижская» в Пскове и «Мамин» парк в деревне Тямша Псковского района.

Отметим, что к настоящему времени по программе в регионе благоустроено 287 общественных пространств и 316 дворов.

«За пять лет действия федерального проекта, инициированного президентом России, в каждом из 26 муниципалитетов нашего региона была проделана работа по улучшению территорий общего пользования. Ни один из них не остался без обновлённой набережной, парка, площади или сквера», – отметили в комитете.

Интернет-голосование за объекты благоустройства в 2024 году проходило весной этого года, в нем принимало участие более 80 проектов. Проекты благоустройства, которые предстоит выполнить в 2025 году, жители региона выберут весной 2024 года.