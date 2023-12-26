Более 510 случаев COVID-19 зарегистрировано в Псковской области за неделю

15:33, 26 декабря 2023, ПАИ

С 18 по 25 декабря 2023 года на территории Псковской области зарегистрировано 514 случаев коронавируса, в том числе в Пскове – 233 случая, что составляет 45,3% от общего количества заболеваний по области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

86,4% всех заболевших - взрослые. Большинство случаев – 96,3% заболеваний протекали в форме ОРВИ, уточнили в ведомстве.

Отметим, что за неделю с 18 декабря по 24 декабря в России на 10,4% уменьшилось количество госпитализаций из-за коронавируса. Всего в больницу попало 7 796 человек, сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.