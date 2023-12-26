В Псковском районе принят бюджет на 2024 год

15:45, 26 декабря 2023, ПАИ

В Псковском районе приняли бюджет на 2024 год. Депутаты сегодня, 26 декабря, провели финальную в 2023 году сессию районного парламента, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

«Главный вопрос – бюджет на следующий год – был рассмотрен и принят. Отмечу, бюджет социально направленный. Наибольшая часть программных средств направлена на выполнение социальных обязательств, финансирование сферы образования, культуры, значимых для населения проектов и программ», – отметила Наталья Фёдорова.

Кроме того, депутаты приняли вопрос об установке памятного знака Герою России, участнику СВО Игорю Суханову. Доску установят на доме на улице Балтийской в деревне Борисовичи, где он жил.

Депутаты также приняли порядок согласования установки шлагбаумов, ограждений, цепей, столбов, бетонных блоков и плит в местах общего пользования на территории Псковского района. «Вопрос значимый, во избежание нарушений в этой сфере, связанной с безопасностью людей, теперь есть четкий регламент действий», – заключила глава района.

Ранее депутаты Псковского областного Собрания приняли бюджет региона на 2024 год.