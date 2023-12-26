Основные правила безопасного использования газа в быту напомнили псковичам

16:22, 26 декабря 2023, ПАИ

В преддверии новогодних праздников газовики напоминают жителям Псковской области основные правила пользования бытовым газом.

Во избежание несчастных случаев, связанных с утечкой газа, при использовании газовой плиты следует:

– перед включением открыть окно или форточку для притока свежего воздуха в помещение;

– при приготовлении пищи убавить пламя после закипания жидкости, чтобы жидкость не залила огонь и не произошла утечка газа;

– после приготовления пищи сразу же закрыть кран горелки и кран на опуске перед газовым прибором. Также всегда следует проверять положение крана перед уходом из дома.

Во избежание несчастных случаев нельзя:

– заклеивать и замуровывать решётки вентиляционных каналов;

– пользоваться неисправным или поврежденным газовым оборудованием, использовать газовые приборы не по назначению, сушить над ними одежду;

– самостоятельно ремонтировать, переносить и выполнять замену газовых приборов;

– оставлять включённые газовые приборы без присмотра, использовать помещения с газовыми приборами для сна и отдыха;

– допускать к пользованию газовыми приборами детей и лиц, не контролирующих свои действия;

– отапливать помещения газовым оборудованием, предназначенным для приготовления пищи;

– подключать дымоходы от газовых приборов к общедомовым вентиляционным каналам.

При появлении запаха газа в помещении необходимо:

– немедленно прекратить пользование газовыми приборами;

– не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком, чтобы не возникла искра и не произошло возгорание или хлопок газовоздушной смеси;

– перекрыть краны к газовым приборам и перед ними;

– открыть все окна и форточки для проветривания помещения;

– покинуть загазованное помещение и вызвать бригаду городской газовой службы по телефону 04 (с мобильных 104).

«Знание и соблюдение элементарных правил, умение правильно пользоваться газоиспользующим оборудованием и грамотно действовать при утечке газа – залог вашей безопасности и безопасности ваших соседей. Аварийно-диспетчерская служба нашей компании всегда на страже вашей безопасности – 04, 104, 112. Желаем безопасных новогодних праздников!» – отметили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».