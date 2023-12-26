Резиденцию Деда Мороза смогут посетить псковичи в «Лофте»

17:54, 26 декабря 2023, ПАИ

Резиденция Деда Мороза будет открыта в креативном пространстве «Лофт» с 27 декабря до конца новогодних праздников. Здесь можно будет напрямую пообщаться с главным символом Нового года, а также бесплатно принять участие в творческих мастер-классах. Об этом ПАИ сообщили в «Лофте».

Кроме того, те, кто примет участие в ворк-шопе, сможет оставить письмо Деду Морозу, выбрав себе творческий подарок из списка или попросив у него исполнение персональной творческой мечты. «Самые интересные «Лофт» совместно с Дедом Морозом поможет осуществить!» – отметили в «Лофте».

Мероприятия рассчитаны для детей от 12 лет и старше, а также для взрослых. Посещение резиденции Деда Мороза возможно только при записи на мастер-класс.

Расписание и программа мероприятий следующие: