Резиденцию Деда Мороза смогут посетить псковичи в «Лофте»
Резиденция Деда Мороза будет открыта в креативном пространстве «Лофт» с 27 декабря до конца новогодних праздников. Здесь можно будет напрямую пообщаться с главным символом Нового года, а также бесплатно принять участие в творческих мастер-классах. Об этом ПАИ сообщили в «Лофте».
Кроме того, те, кто примет участие в ворк-шопе, сможет оставить письмо Деду Морозу, выбрав себе творческий подарок из списка или попросив у него исполнение персональной творческой мечты. «Самые интересные «Лофт» совместно с Дедом Морозом поможет осуществить!» – отметили в «Лофте».
Мероприятия рассчитаны для детей от 12 лет и старше, а также для взрослых. Посещение резиденции Деда Мороза возможно только при записи на мастер-класс.
Расписание и программа мероприятий следующие:
- 27 декабря с 16:00 до 19:00 – новогодний магнит из глины – регистрация;
- 28 декабря с 18:00 до 21:00 – дракон тушью – регистрация;
- 29 декабря с 17:00 до 20:00 – дракон акварелью – регистрация;
- 30 декабря с 12:00 до 15:00 – брошь «Новогодняя» – регистрация.
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