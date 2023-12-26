Соотечественник-переселенец – о трудоустройстве в Пскове: Всё организованно и доступно

18:57, 26 декабря 2023, ПАИ

В Псковскую область приезжают граждане с Украины, из Херсонской области, ЛДНР. В начале года на территории региона находилось более 900 человек. В связи с этим возникают вопросы о трудоустройстве прибывших граждан, а также о продолжении их трудовой деятельности. Корреспондент ПАИ задал вопросы приехавшей из Херсонской области Татьяне Бахмутовой, чтобы узнать, как реализуется поддержка в трудоустройстве соотечественников.

– Почему вы приняли решение поехать в Псков? Это было чем-то спонтанным или вы изначально хотели приехать именно сюда?

– Мы ехали транзитом и собирались ехать в Белоруссию, но в Пскове у меня живёт троюродная сестра, она на год меня младше. Мы всегда поддерживали общение, дружили. Они к нам иногда приезжали, и мы планировали приехать. Так получилось, что мы ехали из Харьковской области через Купянскую границу и решили ехать в Белоруссию, а белорусская таможня есть и у Псковской области. Так, мы приняли решение проехать через Псков и заехать к сестре в гости. Когда мы приехали, они предложили остаться у них. Так мы остались в Пскове и живём здесь уже полтора года.

– Вы уже смогли найти работу в городе, трудоустроиться?

– Изначально было сложно пойти на работу, так как разбирались с документами, потом начались поиски работы. Мне предложили работу в кафе, помощником повара, так как не было с собой документов по моей специальности. Раньше я работала в администрации инспектором по благоустройству. Но я не продолжила работать поваром, так как поняла, что это не моё, и ушла работать в магазин продавцом-консультантом. Сейчас там и работаю, коллектив очень хороший, все очень дружные, хорошо ко мне относятся.

– Работу получилось найти самим или вам оказали помощь в этом вопросе?

– Первую работу помогли найти в Псковском центре социального обслуживания. Там подсказывали, направляли, куда идти, как решать вопрос с паспортами, где его можно оформить. Также они консультировали нас по всем вопросам, которые нас интересовали. Всё рассказывали доступно и понятно. Спасибо им, конечно, большое. Все вопросы можно было обсудить, рассказывали, куда нужно поехать, по каким адресам. Всё организованно и доступно было, как говорится, от а до я. Нареканий нет, нас приняли как родных.

– Планируете ли работать по прошлой специальности в Пскове?

– Да, меня устраивала моя работа, и сейчас хотелось бы работать в какой-то подобной должности. Это было достаточно интересно. Также хотелось бы учиться, возможно, летом удастся получить документы для этого. Я бы хотела поступить на медицинское направление.

– И в заключение: понравился ли город, захотелось остаться здесь и продолжить работать и учиться?

– Да, мы планируем здесь остаться. Нам очень нравится город, очень всё красиво. Единственное, что климат немного другой, сыро и мало солнца. Здесь повышенная влажность, а мы привыкли к тому, что было сухо и постоянно солнце. Но город всё равно нравится.