Менее половины псковичей соблюдают новогодние ритуалы и приметы

08:49, 27 декабря 2023, ПАИ

4 из 10 опрошенных псковичей соблюдают особые приметы и ритуалы при праздновании Нового года. Об этом сообщает сервис SuperJob.

В частности, 12% опрошенных загадывают желания под бой курантов. 7% верят, что «пока часы 12 бьют», нужно выпить до дна бокал шампанского. Еще 7% надеются, что новый год будет удачным, если на праздничном столе будут традиционные блюда.

5% респондентов под бой курантов пишут желание на бумажке, сжигают, бросают пепел в бокал шампанского и выпивают до дна. 2% встречают Новый год в новой одежде. По 1% респондентов в новогоднюю ночь обязательно зажигают гирлянду на елке или бенгальские огни, смотрят салют, слушают поздравление президента.

8% горожан поделились другими приметами и ритуалами, которые соблюдают в новогоднюю ночь, среди них: обмен подарками, встреча Нового года в кругу семьи, просмотр советских новогодних комедий, гуляния, гадания, монетки под скатертью и сувенир-символ будущего года на столе.

Отметим, что ПАИ создало специальный сюжет о том, какие мероприятия во время новогодних праздников можно будет посетить в регионе.