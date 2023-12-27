Часть улицы Максима Горького открыли для движения в Пскове
Часть улицы Максима Горького в Пскове открыли для движения. Об этом ПАИ сообщили в муниципальном предприятии Пскова «Горводоканал».
Сторона улицы при движении от улицы Конной до Рижского проспекта уже открыта для проезда.
На второй стороне подрядчик ещё завершает работы. После этого проезжая часть будет полностью открыта, отметили в организации.
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