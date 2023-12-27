О ещё одном герое СВО рассказал псковский губернатор

11:08, 27 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в постоянной рубрике «Герои СВО» в своём Telegram-канале рассказал о гвардии младшем сержанте из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Руслане Русских.

Руслан Русских с детства говорил маме, что будет десантником. Эта детская мечта привела его в Псков, в 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию. Во время выполнения боевых задач в СВО получил ранение и был награждён орденом Мужества. Сейчас в Пскове проходит лечение и реабилитацию, и затем – снова на передовую.

«Военнослужащие, которые там находятся, они тебя спасают после тяжелого ранения, вытаскивают тебя. Как потом находиться здесь, когда они все там?» – пояснил Руслан Русских.

«Спасибо родителям и учителям за воспитание такого сына, настоящего патриота нашей страны. Псковская область, как и Челябинская, гордится тобой, Руслан!» – написал Михаил Ведерников.